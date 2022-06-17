İnegöl’de karne heyecanı

İnegöl’de 67 bin 912 öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular. Belediyenin Beşinci Mevsim kreşinde minik öğrenciler karnelerine kavuştu.

Pandemi sonrası Eylül ayında yeniden okullarına kavuşan öğrenci ve öğretmenler için 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan 20212022 eğitim öğretim yılı, bugün itibariyle sona eriyor. Yaklaşık 10 aylık eğitim maratonu sonrası bugün ülkemizde 18 milyon, şehrimizde ise 67 bin 912 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenci ve genç nüfusuyla geleceğin dinamik şehirlerinden biri olan İnegöl’de bugün; 143 resmi ve 59 özel okul olmak üzere toplam 202 okulda; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 67 bin 912 öğrencimiz karne aldı.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da bugün 10.30’da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Okulda düzenlenen törende karneler dağıtılmadan önce çok amaçlı salonda öğrenci ve velilerin katıldığı bir program düzenlendi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 20212022 eğitim öğretim yılını 68 bin öğrenci ve 3 bin 200 öğretmenle birlikte tamamladıklarını ifade ederek öğrencilere karnelerinin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak istediklerini vurgulayarak; “Bugün karne vesilesiyle bir araya geldik. Heyecanınıza ortak olmak için buradayız. Öncelikle gayretli çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Karne evet bir göstergedir, 1 yıllık verdiğiniz emeklerin neticesidir. Ancak eksikler varsa mutlaka giderilir. Öncelikle iyi insan olmaya çalışmak, başkaca insanlara faydalı olmak, yaşamdaki rolümüzü iyi öğrenmek gerekiyor. Öğrenci olarak da yapacağınız sorumluluklarınız var. Birbirine karşı hoşgörüsüz davranan insanlar görüyoruz, çevreyi kirleten insanlar görüyoruz Dolayısıyla hepimizin iyi insan olabilmesi için fırsat ve imkanlar var. Ben gençlerimize her konuda güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi olarak da şartlar ne olursa olsun gençlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Karneleriniz hayırlı olsun” diye konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da, “20212022 eğitim öğretim dönemi bizim için biraz daha heyecanlı oldu. Dünyayı sarsan pandemi nedeniyle kesintili eğitimin yaşandığı sürecin ardından, maskeli başlayan eğitim süreci bugün maskesiz şekilde artık eskisi gibi. Yeniden bir aradayız. Buna ne kadar şükretsek az. Karne, sizlerin akademik ve okuldaki başarı durumunu ölçen bir rapordur. Ama şunu unutmayın ki sizin hayatınızın bütününü, karakterinizi, kişiliğinizi ölçen bir belge değildir. Matematikten çok düşük not almış olabilirsiniz ama sanat yönünüz çok yüksek olabilir. Sosyal bilimler dersiniz düşük olsa da başka bir beceriniz yüksek olabilir. Bu karne sizin kendi kalite ve değerinizi ölçmüyor. Bu nedenle lütfen kendinize güvenin, kendinize inanın. Gelecek adına daha iyi hazırlanın” ifadelerinde bulundu.

Beşinci Mevsim Kreşi’nde de karneler dağıtıldı

İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan 20172018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan ve 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasındaki yerinden Süleymaniye Mahalle Konağına taşınan Beşinci Mevsim Kreşinde bugün karne heyecanı yaşandı. Hali hazırda 24 öğrenci ile 3 sınıfta hizmet verilen kreşte 35 yaş aralığındaki 12 kız ve 12 erkek öğrenci için Beşinci Mevsim Kreşi bahçesinde karne töreni düzenlendi.

Konuşmaların ardından sınıflarda öğrencileri ziyaret eden protokol üyeleri, karneleri dağıtarak bu heyecana ortak oldu.

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