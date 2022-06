Başkan Aykurt´tan Babalar Günü mesajı 

BURSA, (DHA) Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Babalar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Aykurt mesajında, "Başta gözleri gibi baktıkları evlatlarını bu topraklar için kaybeden şehit babaları olmak üzere, yaşamın her alanında varlıklarıyla bize güç veren babalarımızın `Babalar Günü´nü en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim anne babalarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. Aykurt paylaşımının devamında, "Fedakarlığın sembolü, hayattaki tek dostumuz, varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız annelerimizle birlikte bizlerin en değerli varlığıdır. Yaşam yolculuğunda karşılaşacağımız zorluklarda tecrübeleriyle ışık tutan, hoşgörü ve sevgisiyle bizlere destek olan babalarımız gölgelerine sığınabileceğimiz ulu çınar gibidir hayatımızda. Sadece böyle günlerde değil her an babalarımızın gönüllerini hoş etmeli onların dualarını almak için emek vermeliyiz" ifadelerini kullandı. DHA-Bölge Türkiye-Bursa / Orhaneli

2022-06-19 10:23:52



