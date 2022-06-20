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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Divan Kurulu 6 Temmuz’da toplanıyor

İHA

Bursaspor’da Divan Kurulu 6 Temmuz’da toplanıyor

Bursaspor Divan Kurulu, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de Timsah Park'ta toplanacak.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Divan Kurulumuz 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 18.00'daTimsah Park Stadyumu Toplantı Salonu’nda toplanacaktır. Başkan Galip Sakder, kulübümüzün mali ve diğer konularıyla ilgili önemli açıklamaların olacağı bu toplantıya herkesin katılmasının önemini vurguladı” denildi.

Kent Ayağa Kalkmalı
Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder yaptığı açıklamada, "Bursaspor bu kentin ortak değeridir. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazımdır. Mevcut Yönetim Kurulu’nun göreve devam kararı alması ile başlayan süreçte en önemli konu kulübün içinde bulunduğu mali tablodur. Her geçen gün artan borç yükü Bursaspor’u çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle Kulüpten alacaklı görünen eski Yöneticilerin bir fedakarlık yaparak alacaklarından vazgeçmeleri ya da ertelemeleri Bursaspor’un önünü gececi bir süre için açacaktır. Yine aynı şekilde kulüpten alacaklı oyuncuların da aynı şekilde davranmaları son derece önemlidir. Bu nedenle kentin dinamiklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ortak bir akıl ile hareket etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ertekin ve Tam’a teşekkürler”
Bu zor günlerde Bursaspor’da görev almayı kabul eden Sportif Direktör ile Teknik Direktör Tahsin Tam ve ekibine de teşekkür eden Bursaspor Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder şunları dile getirdi:
“İsmail hocamızıve Tahsin hocamızı kutlamak istiyorum. Bu zor günlerde ve şartlarda Bursaspor’da görev almaları büyük bir fedakarlıktır. Bir Bursalı ve Bursasporlu olarak koşulsuz, şartsız görev kabul ettiklerinden dolayı da kendilerineBursaspor Divan Kurulu adına teşekkür ediyorum.”

“İbrahim Burkay’a hayırlı olsun”
Son yapılan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı da kutlayan Sakder, “Burkay’ın Yönetim Kurulu’na seçilmesi Bursaspor açısından son derece önemlidir. Bursaspor’un hak ve menfaatlerini Türk futbolunun en üst yönetiminde temsil edeceğinden kuşkumuz yoktur. Federasyon yönetiminde bir Bursalı üyenin bulunması her açıdan önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

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