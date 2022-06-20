Bursa’da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı

Bursa’nın Kestel ilçesinde tır ile kamyon çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kestel Ankara istikameti otoban çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel otoban çıkışında 16 ACF 24 plakalı kamyona, S.M. idaresindeki 16 AFN 501 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.M. tırın içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. S.M. itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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