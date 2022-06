Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Yıldırım’a hizmet anlayışlarının merkezinde ‘yerinden ve birlikte yönetim’ anlayışının olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, bu minvalde her hafta en az 34 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş öneri ve taleplerini ilk elden alıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip bölge sakinlerimizin beklentileri doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Saha ziyaretlerimiz çerçevesinde gördük ki bir bölgede yapacağımız yatırımlar, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili en makul öneriler o muhitin sakinlerinden geliyor. Biz de yol haritamıza buna göre yol veriyoruz” dedi.

Yıldırımlılara ilk gün şehri birlikte yönetme sözü verdiklerini ifade edip ortak akıl vurgusu yapan Başkan Yılmaz, “Bizim sevdamız da derdimiz de Yıldırım. Biz şehrimiz ile ilgili attığımız her adımda konunun tüm muhataplarının dahil olduğu bir karar mekanizması oluşturuyoruz. Bu hizmet anlayışımızı da ‘yönetme’ olarak, şehrin tüm paydaşlarının karar mekanizmasında etkin olduğu ‘yönetişim’ ifadesi ile tanımlıyoruz” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mahallelerimizin semtlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, YILMEK açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyo, kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

