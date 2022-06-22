Nilüfer Belediyesi’nin çevre projeleri örnek oluyor

Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu’nun ev sahipliği yaptığı “Dünyamız Bir Atık Sıfır” projesi çerçevesinde 4 ülkeden Bursa’ya gelen heyet, Nilüfer Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalarını mercek altına aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin geri dönüşüm, çevre ve sıfır atık yönetimi çalışmaları örnek olmaya devam ediyor. Yapılan proje ve çalışmalar, son olarak “Dünyamız Bir Atık Sıfır” projesi çerçeveside Macaristan, Litvanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’dan gelen heyet tarafından inceledi. KA 229 Erasmus Projesi çerçevesinde Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu’nun konuğu olan yaklaşık 30 kişilik heyet, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Nilüfer Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürü Zerrin Güleş ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer Belediyesi’nin çevre ve geri dönüşüm konusunda son derece hassas olduğunu vurguladı. Sıfır Atık konusunda önemli işlere imza attıklarını ifade eden Çınar, “Kurum olarak çevre ve geri dönüşüm konularına son derece önem veriyoruz. Bursa’da günlük 3 bin 500 ton, Nilüfer’de 550 ton atık toplanıyor. Bu atıkların yüzde 25’inin geri dönüşüm payı var. 13 ayrı atığı toplayan atık merkezimiz var. Çöpe giden değerleri ekonomiye kazandırmak için çabalıyoruz” dedi.

Yapılan bilgi alışverişinin ardından heyet, Nilüfer Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Orhangazi Geri Dönüşüm Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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