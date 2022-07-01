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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tankerle su taşıma dönemi tarih oluyor

İHA

Bursa'da tankerle su taşıma dönemi tarih oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde özellikle yaz aylarında yaşanan tankerle içme suyu taşıma dönemine son veriyor. Daha önce Geynik, Ericek, Mazlumlar ve Osmanlar mahallelerindeki içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturan BUSKİ, son olarak Büyükorhan’ın Piribeyler Mahallesi’ndeki içme suyu sorununu da çözüme kavuşturacak.
Özellikle yaz aylarında kendini hissettiren su sıkıntısına çare oluşturabilmek için tankerlerle içme suyu sevkiyatı yaptıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun da ek bir maliyet ve zaman kaybına yol açtığını vurguladı. Su sorunu yaşayan mahallelerin sürekli ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için gerekli tüm yatırımları yapmaya çalıştıklarını dile getiren Aktaş, “Ericek, Geynik, Mazlumlar, Osmanlar mahallelerinin ardından, ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahalle olan Piribeyler’in su çilesine de son vermiş olacağız. Piribeyler Mahallesi'nin su sorununu çözmek için Osmanlar Mahallesi'nden yaklaşık 3 bin 500 metre yeni isale hattı yapılacak. Kurban bayramına kadar bitirilmesi planlanan çalışma ile inşallah burada yaşayan vatandaşlarımıza çifte bayram yaşatacağız'' dedi.
Stratejik planlama doğrultusunda ilçeleri mercek altına aldıklarını dile getiren Aktaş, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün Bursa’yı, sorunsuz altyapı ağına kavuşturmak için yoğun bir çaba harcadıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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