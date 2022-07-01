Jandarmadan orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim

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Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimatın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini arttırdı. Denetime, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleriyle toplam 50 personel katıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı helikopter de denetime havadan destek verdi.

Denetimlerde jandarma trafik ekipleri, Uludağ Yolu'nda araç sürücülerini uyarırken, JAK ve JÖH timleri de ormana girerek mangal yapanların yaktıkları ateşi söndürdü.

Orman yangınlarına karşı denetimlerin arttırılarak devam edeceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-07-01 16:06:58



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