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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir’e müjde Başkan Aydın, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

İHA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir’e müjde Başkan Aydın, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Bursa’nın Yenişehir ilçesine müjdeli haberler geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı görüşmede Yenişehir Bilecik yolunun bu yılsonuna yetişeceğini, Hızlı trende tüm projenin 2024 yılı sonunda tamamlanıp hizmete açılacağını ve diğer taleplerimizin karşılanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ile biraya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bakanımız ile YenişehirBilecikOsmaneli Yolu şantiyesini yaptığı ziyarette ve diğer programlarda görüşme fırsatımız oldu. Kendisine ilçemiz adına talep ettiğimiz konuları aktardık. Kendileri olumlu yaklaştı. Yenişehir’de yapılması planlanan kavşak çalışmasının en kısa sürede hayata geçirilmesi için söz aldık. Yine ilçenin girişleri ile ilgili bir dosya sunduk. Olumlu çok güzel görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aydın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, BandırmaBursaYenişehirOsmaneli Hızlı Demiryolu Projesi; BursaYenişehir ve BandırmaBursa olarak hatta iki kesimde çalışmaları devam ettiğini projede kalan işler çerçevesinde; BursaYenişehirOsmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, bunun yanında YenişehirOsmaneli bölümünün altyapı işleri yapılacağını ve tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacaklarını söylediler. Yine BilecikYenişehir yolunu bu yılın sonuna kadar yetiştireceklerini söylediler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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