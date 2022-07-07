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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor

İHA

Gemlik’te kentsel dönüşümde ön uzlaşmalar sürüyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın tanıtımını yaptığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Vakfı’nın ‘En İyi kentsel Tasarım Projesi’ olarak ödüllendirdiği ‘Gemlik Yeniden’ projesi, hızla devam ediyor.
Proje çerçevesinde Gemlik Belediyesi tarafından, Balıkpazarı Mahallesi’nde hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde her gün yüzlerce hak sahibine bilgi veriliyor, ön uzlaşma sözleşmeleri imzalanıyor.
Gemlik’in tarihi yerleşim yerlerinden olan Alemdar Caddesi üzerindeki tarihi hamam, gerekli düzenlemeler yapılarak Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi haline getirilmişti. Hizmete açılan ofiste Gemlik Yeniden projesi hakkındaki tüm ayrıntılar şeffaf şekilde Gemlikliler ile paylaşılıyor.
Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde bir asistan, bir zabıta ve bir yardımcı eleman olmak üzere üç belediye personeli ile kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütecek üç personel bulunuyor. İki katlı büronun giriş katında, proje hakkında ayrıntılı video sunum ve görseller yer alıyor. Burada vatandaşlar, proje hakkında bilgilendiriliyor.
Büronun ikinci katında ise hak sahiplerine proje ve yapılacaklar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek ön uzlaşma sözleşmeleri imzalanıyor. Hak sahipleri sahip oldukları konutlar ile proje gerçekleşince bedel ödemeden alabilecekleri yeni dairelerin metrekareleri, daha büyük daire almak isteemeleri durumunda ödeyecekleri miktarlar ile ilgili bilgilendiriliyor. Ayrıca uzlaşan hak sahiplerinin projede alacakları dairelerin konumları da belirleniyor. Böylece eski evlerine en yakın yerlerden daire sahibi olacak Gemliklilerin, varsa manzaraları da korunmuş oluyor.
Başkan Sertaslan: “Hak sahiplerini uzlaşma ofisine davet ediyorum”
“Özlediğimiz Gemlik’i hep birlikte inşa edeceğiz” diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hak sahiplerini uzlaşma ofisine davet etti. Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kentsel Dönüşüm çalışmalarını başlattığımız doğuda Alemdar Caddesi batıda kayıkhaneler bölgesi, güneyde sahil yolu, kuzeyde çevre yolu arasında kalan bölge, ilçemizin en eski yerleşim yeri. Eski ve yorgun binalar da burada bulunuyor. Bu bölgeyi ilçemize yakışır, sağlıklı ve güvenli bir yerleşim yeri haline getirmek için çalışıyoruz. Ödüllü projemizi hak sahiplerine anlatmak için burayı hazırladık. Hemşerilerimize hak kayıpları yaşamamaları için ayrıntılı bilgi veriyoruz. Tüm hesaplamalar herkes için aynı formüllerle şeffaf şekilde yapılıyor. Önümüzdeki aylarda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Bölgedeki tüm hak sahiplerini, çalışmalarımızın hızlanması için büromuza bilgi almaya ve ön uzlaşma sağlamaya davet ediyorum.”

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