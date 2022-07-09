Bursa’da bu köylerde herkes online Nilüfer'de interneti olmayan kırsal mahallere internet desteği sağlandı

Bursa’da internet olmayan 14 kırsal mahalleye Nilüfer Belediyesi ücretsiz internet hizmeti sağladı.

Nilüfer Belediyesi, 14 kırsal mahalleye ücretsiz internet desteği sağladı. Çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanması ve özellikle eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde fiber altyapısı olmayan kırsal mahallelerde internet altyapısı oluşturuldu. Böylece hem öğrencilere hem bölge halkına ücretsiz internet imkanı sağlandı. Bilgi İşlem Müdürlüğü kablosuz internet istasyonlarının ilkini Konaklı Mahallesi’nde kurdu. Ardından da Karacaoba, Yaylacık, Büyükbalıklı, Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy, Tahtalı ve Başköy mahallelerine bu hizmeti yaygınlaştırdı. Proje çerçevesinde kırsal bölgelerde yerleşim merkezine yakın alanlara yerleştirilen wifi antenler sayesinde köy meydanları ve 150 metre çapındaki tüm konutlarda kablosuz olarak sınırsız internet erişimi sağlandı. Kullanıcılar internet erişimi için belediye ağını seçtikten sonra kimlik doğrulaması ile ücretsiz olarak kablosuz internet hizmetinden faydalanabiliyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde interneti, bilgisayarı olmayan kırsaldaki çocuklar için iki mahallede bilgisayar sınıfları oluşturan Nilüfer Belediyesi, sınırsız ve ücretsiz internet imkanı da sağlamıştı. Bu uygulamanın 24 mahalleye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Seçim çalışmalarına başladığımız ilk gün yeni nesil Nilüfer için çalışacağız dedik. 'Yeni nesil Nilüfer' derken bunların içinde genç ve çocuklarımız vardı. Pandemi sürecinin yaşanması ve bu nedenle eğitimde kırsal mahallelerde fırsat eşitliği konusunda bir takım sorunlarla karşılaşıldı. Biz de bu alanda bir çalışma yaparak, kırsal alanda internete ulaşmakta zorluk çeken yerler için girişimlerde bulunduk. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile birlikte alt yapı çalışmalarıyla beraber 14 mahalleyi testip ettik ve wifi antenlerini kurarak ücretsiz interneti sağladık. Bugün çocuklarımız ve vatandaşlarımız 150 metre çapı olan antenin sağladığı internetten faydalanıyorlar" dedi.

İki mahallede bilgisayar odaları da oluşturduklarını kaydeden Erdem, "Buraya öğrenciler geliyor derslerini orada yapabiliyorlar. Bunun ne kadar faydalı olduğunu okullar kapalı olduğu süreçte gördük. Bundan sonra hedefimiz 24 mahalleye çıkartmaktır" ifadelerini kullandı.

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