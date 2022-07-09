Bursa'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu; 237 bin 121 TL ceza



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, jandarmanın operasyonunda 1 ton tütün, 61 bin 200 dolu makaron ve 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye toplam 237 bin 121 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesindeki S.Ö. (36) ile C.Ö.'ye (33) ait depoda, kaçak tütün ve sigara filtresi olduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depodaki aramalarda 1 ton tütün, 61 bin 200 dolu makaron, 836 kilogram kaçak çay, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 1 milyon boş makaron ve 416 bin 250 sigara kağıdı ele geçirildi. Yasal işlem başlatılan S.Ö. ile C.Ö.'ye toplam 237 bin 121 TL ceza uygulanırken, malzemelere jandarma ekiplerince el koyuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-07-09 14:39:38



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