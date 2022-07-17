Yıldırım'da yollar yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını alt ve üst yapı hizmetleriyle tamamlamaya devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine de değer katıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde, 2019 yılından bu yana 49 bin 668 metrekare yeni yol Yıldırım’a kazandırıldı. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işleri de devam ediyor. Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, hızla büyüyen ilçelerden biri olma özelliğiyle ulaşımda da yoğunluk yaşıyor. Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Daha güzel bir Yıldırım için çalışırken vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.

Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte taleplerinde çoğaldığını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Yıldırım Belediyesi olarak, şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yıldırım’ı geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız yeni imar yolları ile ilçemizin gelişimine büyük katkı sunuyoruz. Öte yandan hemşehrilerimizin yaşamını olumsuz yönde etkilememek için tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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