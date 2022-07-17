Günübirlikçiler Mudanya’da denize akın etti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen günübirlikçiler denize akın etti.

Bursa’nın Marmara Denizi’ne kıyısı olan Mudanya ilçesinde vatandaşlar kendilerini denize atarak serinledi. Bursa’da bunalan günübirlikçiler, hafta sonu başta olmak üzere haftanın her günü Mudanya ve çevresini sıkça tercih ediyor. Sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra mekanların da doluluğu dikkat çekti. Sıcaktan aşırı bunalanlar ise denize girerek keyifli bir gün geçiriyor.

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