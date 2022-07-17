Bursaspor ara vermeden çalışıyor

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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım akşam antrenmanında tam sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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