Vosvosçular yaylada buluşuyor

Bursa’da doğa turizmini yaygınlaştırmak hedefiyle birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de vosvos tutkunlarını Büyükorhan’ın Görecik Yaylası’nda bir araya getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Büyükorhan Belediyesi ve Vosgarage16 grubunun girişimleri ile düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması, 3031 Temmuz tarihleri arasında Büyükorhan’ın Görecik Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden de vosvos tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğe, kamp ve karavancılar, dağcılar ve bisikletçiler yoğun ilgi gösteriyor. Festival çerçevesinde sportif faaliyetler, yöresel ürün tadımları, sokak oyunları, atölye çalışmaları, Hacivat ve Karagöz gösterisi, sosyal medya platformlarında araç tanıtımları gerçekleştiren Otomobilin Mesut Abisi (Mesut Bıyık) söyleşi programı, Grup Vira ve Ali Likoğlu konserleri düzenlenecek.

Festivale katılım sağlamak isteyenler, çadırda konaklama yapabilecek. Festival süresince kamp alanlarında veya festival alanında herhangi bir ateş yakılmayacak. Yemek pişirmek isteyen katılımcılar, yemeklerini ortak pişirme alanında yapabilecekler ve aynı zamanda festival alanı içerisindeki kadın kooperatifleri tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünlerin tedariki sağlanabilecek. Festival çerçevesinde katılımcılar tarafından çekimleri yapılacak fotoğraflar ve videolar, Facebook, Instagram ve Twitter platformlarında kullanılan ve Bursa’nın şehir destinasyon tanıtımı için açılan @gotobursa hesapları aracılığıyla, #gotobursa etiketi ile paylaşılabilecek.

Doğası, yeşili, temiz havası ve özellikle kavurması ile ünlü Büyükorhan’da yaşanacak buluşma, tüm vatandaşlara açık olacak.

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