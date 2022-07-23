Bursaspor’da maç antrenmanı devam ediyor

Bursaspor bu akşam yaptığı antrenmanda da çift kale maç yaptı. Yeşilbeyazlı futbolcular yine tüm hünerlerini ortaya koymaya çalıştı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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