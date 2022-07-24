Nilüfer’den Bursa’da nostaljik yolculuk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’den Bursa’da nostaljik yolculuk

İHA

Nilüfer’den Bursa’da nostaljik yolculuk

Şarkıcı Nilüfer üç yıl aradan sonra konser serisine Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devam etti.
Uzun süredir konser vermeyen sanatçı Nilüfer, konser serisine Harbiye’den sonra Bursa Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Üç yıl aranın ardından sevenleriyle yeniden bir araya gelen ünlü şarkıcıya Bursalılar eşlik etti.
"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, sahne almayı çok özlediğini söyledi. Ünlü isim, "Üç sene ara verdim, heyecanlıyım. Karşınıza çıkmak, iyi şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek büyük sorumluluk. Hepinizi çok özlemişim" dedi.
Ünlü şarkıcı, şarkı aralarında dinleyiciler ile sohbet etti. Nilüfer, "Bazen 'bu işleri bırakayım' diyorum ama sizi görünce vazgeçiyorum. Her konser öncesi böyle söylesem de konser sonrası sizin enerjiniz beni bundan vazgeçiriyor" dedi.

Kayahan’ı andı
"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum." diyerek Kayahan’ı andı.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı. Nilüfer, yoğun istek üzerine sahneye dönüp "Geceler" ve "Bir Garip Yolcu" şarkıları ile bis yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim Bir sürücünün ehliyetine el konularak, motosikleti bağlandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim Bir ...
Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
YEREL HABERLER Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli ...
Bursa’da Elon Musk’ın uyduları görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da Elon Musk’ın uyduları görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve ...
Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri ...
Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri ...
Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri ...
Bursaspor’da maç antrenmanı devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da maç antrenmanı devam ediyor
Kılıçdaroğlu: “Mültecileri davul ve zurnalarla ülkelerine göndereceğiz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “ Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Mültecileri davul ve zurnalarla ...
Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği´ne katıldı
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği´ne ...
Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER Kaymakamlık lojmanının yıkımı yapıldı
Çarşı bölgesine 150 araçlık otopark kazandırılıyor
YEREL HABERLER Çarşı bölgesine 150 araçlık otopark kazandırılıyor
Ata sporlarında renkli buluşma Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan okçuluktaki hünerini sergiledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlar sadece bir spor dalı değil, içinde bir kültürü barındırıyor"
YEREL HABERLER Ata sporlarında renkli buluşma Dünya Etnospor ...
Bursaspor salonda kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor salonda kuvvet çalıştı
Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbettiği iddiası
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci ...
Bursa'da çayır tırtılı görülen ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı Milletvekili Esgin çayır tırtılı mücadelesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bursa'da çayır tırtılı görülen ekili alanlar büyük ...
Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı
YEREL HABERLER Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, ...
Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen gece ile kutladı
YEREL HABERLER Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir ...
Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu
YEREL HABERLER Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak ...
Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz
YEREL HABERLER Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve ...
Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
YEREL HABERLER Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
YEREL HABERLER Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
YEREL HABERLER Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.