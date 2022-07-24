Nilüfer’den Bursa’da nostaljik yolculuk

Şarkıcı Nilüfer üç yıl aradan sonra konser serisine Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devam etti.

Uzun süredir konser vermeyen sanatçı Nilüfer, konser serisine Harbiye’den sonra Bursa Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Üç yıl aranın ardından sevenleriyle yeniden bir araya gelen ünlü şarkıcıya Bursalılar eşlik etti.

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, sahne almayı çok özlediğini söyledi. Ünlü isim, "Üç sene ara verdim, heyecanlıyım. Karşınıza çıkmak, iyi şeyler yapabilmek, birlikte eğlenebilmek büyük sorumluluk. Hepinizi çok özlemişim" dedi.

Ünlü şarkıcı, şarkı aralarında dinleyiciler ile sohbet etti. Nilüfer, "Bazen 'bu işleri bırakayım' diyorum ama sizi görünce vazgeçiyorum. Her konser öncesi böyle söylesem de konser sonrası sizin enerjiniz beni bundan vazgeçiriyor" dedi.



Kayahan’ı andı

"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum." diyerek Kayahan’ı andı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı. Nilüfer, yoğun istek üzerine sahneye dönüp "Geceler" ve "Bir Garip Yolcu" şarkıları ile bis yaptı.

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