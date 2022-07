Kampanyalarla müşterilerinin bütçesini koruyor

Bursa’nın yerel marketler zinciri Özhan Market, düzenlediği yeni kampanyalarla müşterilerinin bütçelerine destek olmaya devam ediyor.

Tüm reyonlarda başlattığı büyük indirim kampanyaları ve özellikle manav bölümündeki 'Manav Şenliği' Bursalıların yoğun ilgisini gördü. 'Siz Nerede Biz Oradayız' sloganıyla müşterilerinin her daim yanında yer alan Özhan, perakendecilikte 59. yılını geride bıraktı. Birbirinden etkili indirimler sunan, gıdadan temizlik ürünlerine yapılan büyük indirimlerin yer aldığı Özhan Market mağazalarında, 25 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında en güzel fırsatlar müşterilerini bekliyor. Kampanya sürecince, Tereyağ, zeytinyağı, un, kaşar, pirinç, kahve, ketçap, çay, kedi kumu, kolonya, tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi deterjanı, matik deterjan gibi ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor.

Dalından sofranıza sloganıyla her zaman en taze ve ekonomik manav ürünlerini müşterileri ile buluşturan Özhan, 2728 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Manav şenliğinde sebze ve meyvelerde büyük indirim günlerine herkesi bekliyor. Önceliği her zaman müşterilerinin memnuniyetine ve onlardan gelen taleplere veren Bursa’nın marketi Özhan, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti geniş ürün gamıyla sunuyor.

