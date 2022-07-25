Bursa'da 5'inci kattan düşen Asel bebek, hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5´inci katındaki balkondan düşen Asel Aladağ (1), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Asel Aladağ, apartmanın 5´inci katında bulunan evlerinin balkonun oynadığı sırada aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin düşen bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asel bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-07-25 17:54:04
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