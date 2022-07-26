Büyükşehir’de ‘tırtıl’ seferberliği

Trakya’da binlerce dekar ekili ayçiçeği tarlasına büyük zarar veren ve başta Bursa olmak üzere Güney Marmara’da da etkisini gösteren çayır tırtılı ile mücadeleye Bursa Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Bursa'nın 17 ilçesinde 231 ilaçlama personeli, 343 araç ve ekipman ile sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çayır tırtılı ile mücadele için de devreye girdi. Bursa’da 170 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılırken, çayır tırtılı popülasyonunun 6 bin dekarlık alanda görüldüğü tespit edildi. Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin desteğiyle sürdürülen ilaçlama çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi de Tarım A.Ş. bünyesindeki ilaçlama araçlarıyla katılım sağlıyor.

Ağırlıklı olarak Yenişehir ilçesindeki ilaçlama faaliyetlerine destek veren Tarım A.Ş. ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından verilen zirai ilaçlarla mücadeleyi zararlı ortadan kalkana kadar sürdürecek.

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