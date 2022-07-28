Gemlik Film Festivali’nde ödül gecesi

Gemlik film festivalinde, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç’a ‘’Sinemaya Emek Ödülleri’’ takdim edilirken, Erkan Can’a ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ verildi. Festival çerçevesinde düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın kazananları da açıklandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Meltem Cumbul üstlendi. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Usta isimler Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve oyuncu Güven Kıraç, ‘’Sinemaya Emek Ödülleri’’ni Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın elinden aldı.

Mehmet Uğur Sertaslan festivalle ilgili konuşmasında ‘’Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok değerli sanatçıları ve misafirleri ağırladık. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gemlik’te bir film festivali düşüncesiyle yola çıktığımızda, bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ve bu festivalden sonra bizi tescilleyen Gemliklilere ise ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra üstüne ekleyerek devam etme niyetimiz var. Hedefimiz Türkiye’de adı geçen tüm film festivallerini geride bırakmak’’ dedi.

Tamer Yiğit ‘’Bu gece sizlerle olmaktan, Gemlik’te olmaktan onur duyuyorum.’’ derken, Perihan Savaş ise ‘’Bu ödüller, vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bize hatırlatmış oluyor. Bu anlamda bu tarz festivaller oldukça, burada, inadına varız diyoruz.’’ dedi.

Şemsi İnkaya duygularını ‘’Sanatçılara gösterdiğiniz bu yakın ilgiye çok teşekkür ederim. Bugünden bir anı olarak verilen zeytin fidanlarına iyi bakın, birkaç sene sonra yakmasınlar. Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları, yanmasınlar orman olarak.’’ diyerek açıkladı.

Güven Kıraç ise ‘’İnsanın sevdiğinden karşılık bulması kadar güzel bir şey yok. Herkese teşekkür ederim.’’ dedi.

Oyuncu Erkan Can’a, festivalin özel ödüllerinden ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ verildi. Erkan Can ödülünü, Mehmet Uğur Sertaslan’ın elinden aldı ve duygularını ‘’Aldığım en önemli ödül. Eşref abimize layık olmaya çalışacağım çok teşekkür ederim.’’ diyerek ifade etti.

Gecede, festival çerçevesinde düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve Mansiyon Ödülü de sahiplerini buldu. Kazananlara ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmanın birincisi ‘’Yüzler’’ filmi oldu. Yönetmen Zeynep Demirhan ödülünü, jüri başkanı Halil Ergün’ün elinden aldı. Ergün ‘’Yaşadığım yörenin çocuğu olarak burada bir kültürel sanatsal etkinliğin yaşanmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Ben de bir İznikliyim. Jüri üyesi olmak, hakemlik yapmak defterimde yoktur ama geleceği ellerine teslim edeceğimiz gençler söz konusu olunca her şey değişiyor. Gelecek kültürde, sanatta ve sinemada. Çok keyifli çalışmalardı hepsi. Hepsini kutluyorum.’’

Yarışmanın ikincisi Volkan Güney’in yönetmenliğindeki ‘’Larva’’ filmi oldu. Güney, ödülünü jüri üyesi Erkan Can’ın elinden aldı.

Yarışmanın üçüncüsü Baturay Tunçat yönetmenliğindeki ‘’Gün Işığı’’ filmi oldu. Filmin yönetmeni ödülünü, jüri üyesi Yüksel Aksu’dan aldı. Mansiyon Ödülü’nün sahibi ise Don Don Kurşunu filmiyle Zeynep Kaya oldu. Kaya, ödülünü jüri üyeleri Zeynep Dadak ve Ömer Sinir’in elinden aldı.

Ödül töreni ardından Ceren Gündoğdu ve orkestrası konseri gerçekleşti. Gündoğdu, şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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