Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleşti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve topla birlikte sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.