Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat Kurum’la bir araya geldi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a forma hediye etti. Görüşmede Vakıfköy Orhan Özselek ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ile ilgili önemli konular da ele alındı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Başkanımız Ömer Furkan Banaz; bir dizi programa katılmak üzere şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şanlı Bursaspor'umuzun formasını hediye etti. Mülkiyeti Milli Emlak’ta bulunan Vakıfköy Orhan Özselek ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’mizin gelecek dönemde oluşabilecek (ecrimisil) kamu borçlarının önüne geçilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veren Bakanımız Murat Kurum’a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.