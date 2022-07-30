Mustafakemalpaşa’da kadına şiddete dikkat çekildi

Mustafakemalpaşa Belediyesi “Kadına Şiddette Sıfır Tolerans” bilinciyle ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda dağıttığı broşürlerle konuya dikkat çekti.

‘Kadına yönelik şiddet insanlık için tehdittir’ diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 5 milyon erkeğe yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık çalışmaları çerçevesinde başta personelleri olmak üzere tüm ilçe halkına el broşürleri dağıtarak, farkındalık çalışmasına ortak oldu.

Kadına şiddet asla kabul edilemez diyen Başkan Kanar, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun dediği gibi kadına yönelik şiddet insana ihanettir. Kadın sevgi kadın özveri demektir ve kadına şiddet asla kabul edilemez. Ben bir annenin evladı, bir eş, bir baba olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyor ve karşı çıkıyorum. Başta personellerim olmak üzere tüm ilçemizi bu görüşe davet etmek amacıyla ilçe halkımıza bilinçlendirme broşürü dağıttık. Araştırmalara göre her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor ve bu farkındalığı eşitliği sağlamak benim boynumun borcu. KADES uygulamasıyla olay yerine kısa sürede müdahale edilmesi ve suçlulara uygulanan hukuki yaptırımlar bir nebze yüreğimize su serpiyor. Bu çerçevede çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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