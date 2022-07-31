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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS tercihi yapan adaylara Bursa Büyükşehirden rehberlik hizmeti

İHA

YKS tercihi yapan adaylara Bursa Büyükşehirden rehberlik hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. Üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde oluşturulan üniversite tercih rehberlik noktaları gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mudanya İskele Meydanı’nda kurulan tercih standını ziyaret ederek gençlerin heyecanına ortak oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, kültür sanattan burslara kadar birçok aktivite ile gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS Deneme Simülasyonu gibi sınav öncesi hazırlık süreçlerinde desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmadı. YKS maratonunda sınava hazırlık merkezlerinde ücretsiz yüz yüze eğitim ve dijital eğitimlerle gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere 17 ilçede kurulan tercih noktalarında doğru tercih yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

"Doğru tercih için 17 noktada gençlerleyiz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, YKS sürecinde yapacakları tercihin gençlerin hayatını şekillendireceğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimden spora kültürden sanata birçok alanda hayata dokunmaya, özellikle gençlerimize destek vermeye ve farklı projelere imza atmaya çalışıyoruz. Üniversite öncesi süreçte olan gençlerimizle alakalı bu çerçevede yıl içerisinde çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS deneme sınav kitapçığı dağıtımı, sınav öncesinde hızlandırılmış bazı programlar ile çeşitli çalışmalar yaptık. Sınav sonrasında öğrencilerimiz yapacakları üniversite tercihleri ile aslında hayatlarının en önemli dönüm noktasındalar. Açıkçası yapacakları bir tercih belki bundan sonraki hayatlarının şekillenmesine vesile olacak. Dolayısıyla doğru tercih yapmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak 27 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın 17 ilçesinde farklı noktalarda bu manada stantlar oluşturuyoruz ve tercihleri ile alakalı onlara rehberlik hizmetini ücretsiz olarak yerine getiriyoruz” dedi.

5 bin üniversiteli burs alabilecek
BURSKOOP ayrıcalıklarına da değinen Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı nezdinde kurduğumuz BURSKOOP ile beraber 5 bin üniversite öğrencisine burs vermekte. Gençlerimizin kayıt süreci gerçekleştikten sonra burs süreci için başvurularını gerçekleştirebileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.
Bursa’ya eğitim almak için gelecek olan misafir öğrencileri de unutmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten gençleri çok özel önemsiyor, gençler ile alakalı derdimiz, heyecanımız var. En iyi eğitimleri almalarını, en iyi yerlerde okumalarını arzu ediyoruz. Bu noktada onların hayatlarını kolaylaştırmak adına da her türlü desteği veriyoruz. Bu yıl yine Bursa'mıza misafir olacak olan öğrencilerimizin yurt sorunu yaşamaması adına da çalışmalarımız olacak. Bildiğiniz gibi ilk etapta 12 aylık süreçte bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama ondan sonraki süreçte hiç bir şekilde sorun kalmıyor. Hatta kontenjanı dolmayan bir sürü yurtlarımız bile oluyor açıkçası. İlk 12 aylık süreçte de sorun yaşayan öğrencilerimiz ile alakalı ekstra kiraladığımız misafirhanelerde özel yardımlarımız ve desteklerimiz olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

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