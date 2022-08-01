Bursa’da hava sıcaklığından bunalanlar soluğu su kanallarında alıyor Yüzme bilmeyenlerin cankurtaranı ‘Pusu’

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzerek serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece olduğu Mustafakemalpaşa’da, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan gençler, Fevzidede Mahallesi’nde vatandaşların tarlaları için kullandıkları sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, sulama kanalında yüzerek serinledi. Sulama kanalının bulunduğu bölgedeki köprüye de çıkan gençler, derinliği sığ olan sulama kanalına atladı.



'Pusu' yardıma koşuyor

Sulama kanalında yüzen gençlerden birinin köpeği olan 'Pusu', sahibinin yardım isteğini geri çevirmedi. Boğulma numarası yapan sahibinin yanına atlayan köpek büyük ilgi gördü.

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