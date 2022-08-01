Düğünde berber damada gelinden sakal tıraşı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesindeki düğünde erkek kuaförü damadın sakal tıraşını gelin yaptı.

Orhangazi ilçesinde düzenlenen törenle evlenen YağmurAli Hacıoğlu çiftinin düğün törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Davetlilerin pistte oynadığı sırada müzik bir anda kesildi ve erkek kuaförü damadın arkadaşları tarafından sahneye masa kuruldu. Damat Ali Hacıoğlu, kendini bir anda berber koltuğunda bulunca şaşırdı. Damada gelin Yağmur Hacıoğlu tarafından usturayla sakal tıraşı yapıldı. Daha sonra damadın arkadaşları da tıraşa yardımcı oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-08-01 12:12:11



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