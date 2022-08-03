Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kontrolden çıkarak refüje yan yatan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, BursaYalova yolu Karsak mevkiinde seyir halindeki Mithat A. idaresindeki 35 HC 0708 plakalı tır, sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Ağır yaralanan tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı. Tırın kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.