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Kaybolan zeka geriliği olan kızını 'vasi kararı' hatırlatması ile arıyor

DHA

Kaybolan zeka geriliği olan kızını 'vasi kararı' hatırlatması ile arıyor


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA´da zeka geriliği (mental retardasyon) bulunan Gamze Özkan´dan (20) 7 gündür haber alınamıyor. Kardeşine, "Ayakkabılarımı silmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan Gamze bir daha geri dönmedi. Rahatsızlığı nedeniyle tek başına karar veremediği için mahkemenin annesini vasi tayin ettiği Nurten Özkan, "Kayıp ilanı verdik. İlanda, olası alıkoymalara karşı, 'Vasi kararı olduğundan alıkonulması durumunda adli işlem başlatılacaktır' hatırlatması yaptık" dedi.
Olay, 28 Ağustos Pazar günü saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesinde meydana geldi. Nurten ve Zeki Özkan çiftinin zeka geriliği tanısı konulan kızları Gamze, ayakkabısını sileceğini söyleyerek evin önüne çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Kızının uzun süre eve gelmediğini fark eden Nurten Özkan durumu polis ekiplerine bildirdi. Hem emniyet ekipleri hem de yakınlarının aramalarına rağmen Gamze Özkan'a ulaşılamadı. 
`BİR GÜN ÖNCE BABASIYLA TARTIŞTI´
Kızına ulaşabilmek için sosyal medyadan paylaşımlar yapan Nurten Özkan, "Babasıyla bir gün önce ufak bir tartışma yaşadı. Ona kızdığını düşünüyoruz. Ayakkabılarını silmek için kapıya çıkıyor. Kapının önünden bir daha da gelmiyor. Asansörün kapısını dahi açmıyor. Evden anlarlar diye merdivenlerden çıkıyor, gidiyor. Başka bir haber almadık. Kızımın kaçtığını anlayınca ihbarda bulunduk. Kendi çevremize de yaydık. Şu ana kadar hiçbir haber alamadık" dedi.
`BİZİ CEZALANDIRIYOR´
Kızının daha önce de kaçtığını söyleyen Özkan, "Kızımın bizi cezalandırdığını düşünüyoruz. Ne kadar cezalandırırsa cezalandırsın bizim kızımız. Biz vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar arayacağız. Dönmesini istiyoruz. Kimse ona bir şey yapmayacak. Zaten bu ilk gidişi değil. Daha önce de hiçbir şey yapmadık. Yine bir şey yapmayacağız. Sadece dönmesini istiyoruz. İyiyse de gittiği yerde kalabilir. Yani düzgün bir insanlarsa onu da kabul edeceğiz. Ama sadece bir haberini istiyoruz aile olarak" diye konuştu.
`KIZIMLA İLGİLİ VASİLİK KARARIMIZ VAR´
Rahatsızlığından kızının tek başına karar verememesi nedeniyle mahkemenin kendisini vasi tayin ettiğini söyleyen Nurten Özkan, şöyle konuştu:
"Tüm aramalara rağmen Gamze'ye ulaşamadık. Sonunda, kızımın adını ve soyadını, boyunu, göz rengini ve giydiği elbiseleri ile telefon numaralarımız olan kayıp ilanı verdik. İlanda, olası alıkoymalara karşı, 'Vasi kararı olduğundan alıkonulması durumunda adli işlem başlatılacaktır' hatırlatması yaptık. Buna rağmen Gamze´ye ulaşamadık. Çok korkuyoruz. Yani görenler veya saklayanlar, alıkoyanlar suçlu duruma düşecek. Adli işlem başlatılır onların hakkında." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-09-04 11:27:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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