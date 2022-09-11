Bursa'da tarihi eser kaçakçısına suçüstü

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan G.D. (33), suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi'de yasa dışı ticaret yaptığı belirlenen G.D.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçildi. Ekipler, dün elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan G.D.'yi suçüstü yakaladı. 29 sikke, 1 gümüş zincir ve 1 yüzük ele geçiren ekipler, G.D.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası G.D. serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarih eserler ise Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-11 12:57:14



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