Yanan binada yaşayan oğluna ulaşamayan anne ağladı



İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,(DHA)BURSA´da 2 katlı binada çıkan yangında tek başına yaşayan oğlu Yavuz Kama´ya (25) ulaşamayan Ayşe Kama, itfaiyenin söndürme çalışmasını izlerken ağladı. Yangının ardından kullanılmaz hale gelen binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi´nde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. 5'inci Nar Sokak´ta bulunan 2 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini görenler, komşularını uyararak binayı tahliye etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNA BOŞ ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli de yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler, binanın 2´nci katında tek başına yaşadığı öğrenilen Yavuz Kama´nın evde olabileceği ihtimali üzerine destek ekip çağırdı. Bu sırada komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne Ayşe Kama, oğlunun telefonuna cevap vermediğini belirterek, ağlamaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekipler, kullanılamaz hale gelen binada yaptıkları incelemede kimsenin olmadığını tespit etti. Polis ekipleri de telefon aramalarına cevap vermeyen Yavuz Kama´ya ulaşmak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-09-12 10:59:00



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