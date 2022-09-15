Bursa'da kaçak tütün operasyonu



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin kaçak tütün ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 130 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin satışa hazır doldurulmuş makaron, 100 bin boş makaron ve boş makaronlara seri olarak tütün doldurmaya yarayan 4 sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yaptıkları belirlenen M.A.Ç. (34) ile H.O.'yu (26) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.A.Ç. ve H.O. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 130 kilogram açık kıyılmış tütün, 33 bin satışa hazır içi tütün doldurulmuş makaron, yaklaşık 100 bin boş makaron, 1 ruhsatsız tabanca, boş makaronlara seri olarak tütün doldurmaya yarayan 4 sigara doldurma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından M.A.Ç. ve H.O. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Esra TÜRKER

2022-09-15 21:37:42



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