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KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da Bayram Damar'ın TIR'ın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik yoğunluğu nedeniyle TIR şoförünün aracı durdurduğu, bu sırada Bayram Damar'ın önünden geçmek istediği TIR'ın hareket etmesiyle de altında kaldığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-19 17:46:33



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