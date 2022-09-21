Eymen'in salıncakta kopan parmağı, buz kalıbında götürüldüğü hastanede dikildi

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta salıncakta sallanan Eymen K.'nin (11) serçe parmağı, zincire sıkışarak koptu. Eymen K.'nin buz kalıbına konulan parmağı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyonla yerine dikildi.
Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka oynamaya giden Eymen K., salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı. Yanına koşan yakınları, Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti. Çocuk, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü. Eymen'in kopan parmağı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yerine dikildi. Ortopedi servisinde tedavisi süren Eymen K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-21 11:13:36
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