Bursa´da, 6 katlı binanın çatı katında yangın

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Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine apartman, tahliye edildi. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliği aldı. 5 itfaiye aracıyla 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-09-24 14:31:34



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