Mevsimlik işçi çocuklarının okuma azmi 



Mine AK/YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci, okumak için büyük çaba gösteriyor. Okula ve evlerine ulaşmak için servis güzergahı dışındaki yolu yürüyen öğrenciler, derslerine de çadırda çalışıyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci, okula gitmek için sabah erken saatlerde yola düşüyor. Öğrenciler, köy meydanından kalkan servise gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyor. Buradan servisle 6 kilometre uzaklıktaki okullarına giden öğrenciler, dönüşte ise yine aynı yolu kullanıyor. Çocuklar, ödevlerini ise çadırlarda yapıp, burada ders çalışıyor. Çocuklar doktor ve öğretmen olmak istediklerini belirtirkne, ortak noktaları ise okuyup, insanlara faydalı olabilmek.

'YÜRÜMEK ZOR OLUYOR'

Öğretmen olmak istediğini söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Gülizar Apaydın, "Çocuklara harfler ile her şeyi öğretmek istiyorum. Büyüklerden okumak için yardım istiyorum. Yürümek zor oluyor" derken, İlknur Tekin, "1'inci sınıfa gidiyorum. Büyüyünce doktor olup hasta olan insanlara bakmak istiyorum" diye konuştu.

Çocuklara zaman zaman yolda eşlik eden mevsimlik işçi Mehmet Nuri Tekin, öğrenciler için servis istediklerini söyleyerek, "Çadırlardan 4 öğrenci Koyunhisar İlköğretim Okulu´na gidiyor. Buradan yürüyerek Menteşe köyüne gidiyorlar. Akşam ise yürüyerek geri dönüyorlar. Çocuklar için servis istiyoruz. İhtiyaçları var çadırlarda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

2022-09-25 10:28:38



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