Bursa'ya Filipinli gelin geldi



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'dan çalışmak için Filipinler'e giden Faruk Çobanoğlu, burada tanışıp aşık olduğu Grace Marinela Villasenor Red ile evlendi. Türk örf ve adetlerine uygun olarak düzenlenen düğün töreninde eline kına yakılan Filipinli gelin Red, aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Faruk Çobanoğlu, kısa süre önce çalışmak için Filipinler'e gitti. Burada Grace Marinela Villasenor Red ile tanışan Çobanoğlu, birbirlerine aşık olunca evlilik kararı aldı. Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak kızı ailesinden istedi. Ailenin onay vermesiyle çiftin düğünü, damadın memleketi olan Mustafakemalpaşa'nın Kurşunlu köyünde geleneklere uygun olarak yapıldı.

ELİNE KINA YAKILDI

Düğün töreni öncesi geleneklere göre gelinin eline kına yakıldı. Kayınvalidesi, Filipinli gelininin avcuna altın koyup kına sürdü. Daha sonra nikah töreni ve ardından takı merasimi yapıldı. Düğüne katılan akraba ve yakınları, yeni yuva kuran çifte taktıkları takılarla destek olmaya çalıştı. Daha sonra çalınan müzik eşliğinde oyunlan oynandı. Türk oyun havalarını çok beğenen Filipinli gelin saatlerce pistten inmedi. Türkiye´ye kendisini aşkın getirdiğini belirten Grace Marinela Villasenor Red, "Faruk´la bir birimizi çok sevdik, evlenmeye kara verdik. Düğünümüz burada oldu Türkiye´yi çok sevdim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-09-28 19:16:55



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