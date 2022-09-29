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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine hiçbirimiz rıza gösteremeyiz (2)


102 ÜLKEDEN 3 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU KATILIYOR
'Gelenekten Geleceğe Bir'iz!' sloganıyla düzenlenen 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları 13 branşta, 102 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökparkökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilirken, ziyaretçiler alanda kurulan el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ve uygulamalı atölyelerde kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşadı.
Resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da katıldı. Yurt içi ve yurt dışından 500´ün üzerinde gazetecinin takip ettiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açılış konuşmasının ardından konuk ülkeler geleneksel danslarını sahneledi. Mehter takımının da sahne aldığı programda, bazı sporcular da atlarla gösteri yaptı.
Açılış programının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda kurulan Cumhurbaşkanlığı Çadırı'nda konuk ülke başkanları ve temsilcileriyle görüştü. Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)Muammer İRTEMSemih ŞAHİNMehmet İNAN/ İZNİK (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Muammer İRTEMSemih ŞAHİNMehmet İNAN
2022-09-29 23:28:14

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