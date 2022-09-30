Gemlik´te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Gemlik ilçesinde yol yapım çalışması sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Kalıntıların M.Ö. 3´üncü yüzyıla ait olduğu, bölgede eski bir kemer ile lahitlerin de olabileceği belirtildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Balıkpazarı Mahallesi ile Cumrhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan viyadüğün inşaatı için sürdürülen yol çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar bulundu. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, güzergah üzerinde başka bir noktada başlatılan çalışmalar arkeologlar eşliğinde yürütülüyor. Bulunan tarihi kalıntıların M.Ö. 3´üncü yüzyıla kadar dayandığı, bölgede eski bir kemer ile lahitlerin de bulunabileceği değerlendiriliyor.

Bölgedeki yol çalışmaları daha önce Anıtlar Kurulu´nun izni olmadığı için durdurulmuş, ardından çalışmalara yeniden başlanmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-09-30 19:22:51



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