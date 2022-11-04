Çalındı sanılan otomobil, el freni çekilmediği için dere yatağına düşmüş



Osman SAK/ BURSA, (DHA)BURSA´da, Ramazan Altun´un (62) jandarmaya çalıntı ihbarında bulunduğu otomobilinin, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü ortaya çıktı. Bulana 1000 lira ödülün vadedildiği otomobil, 5 gün sonra çoban tarafından bulundu.

Olay, 30 Ekim Pazar günü Orhaneli ilçesi Erenler köyünde meydana geldi. Markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı 16 ARM 05 plakalı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu. Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı. Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu. Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti. Altun´un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı. Çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2022-11-04 17:49:09



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