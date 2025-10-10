Habertürk
        Bursa merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

        Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 'ajansta çalışma vaadi' ile kandırılıp, fuhşa zorlanan 14'ü yabancı uyruklu 23 kadın kurtarıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:14
        6 ilde fuhuş operasyonu: 22 gözaltı
        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik aracılık veya zorlama', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında 'ajans' adı altında yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Bursa'da örgüt yapılanması kurduğu, örgüt içerisinde kadınları fuhuş için taşıyan şoförler ile barınma ihtiyacını sağlayan apart-otel işletmecilerin olduğu tespit edildi.

        KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

        A.Ç.'nin kurduğu, liderliğini E.Ç. ve K.A.'nın yaptığı, K.A, D.B, U.Ç.'nin ise yardımcı olarak yer aldığı suç örgütünün, kadınları fuhşa zorladığı, 'ajans' adı altında iletişim ağı kurdukları, müşterilere mağdur kadınlara ait katalog fotoğraf attıkları belirlendi. Müşterileri eskort siteleri ve sosyal medya aracılığı ile temin eden ve mağdur kadınların fuhuş kazançlarının yarısını alan şüphelilerin incelemeye alınan banka hesaplarında yüksek miktarda para giriş-çıkışı tespit edilince operasyon için düğmesine basıldı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Teknik ve fiziki takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim'de harekete geçti. Bursa, Trabzon, İstanbul, Adana, İzmir ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 14'ü yabancı uyruklu 23 kadın kurtarıldı. Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

