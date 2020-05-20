Bursa'nın Marmara sahilindeki incisi Tirilye

AA

Zeytiniyle ünlü bir vadinin iki yamacında kurulan, Bursa kent merkezine 40, Mudanya'ya 11 kilometre uzaklıktaki Tirilye, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra eski bir Rum yerleşimi olması dolayısıyla çok sayıda tarihi eser ve binaya da ev sahipliği yapan Tirilye, Kovid-19 sürecinde adeta sessizliğe büründü.

Mahalleyi ziyaret eden kişilerce sık tercih edilen sahil bandındaki kahvaltı mekanları ve balık lokantaları ile çok sayıdaki butik otel, yaklaşık iki aydır kapalı bulunuyor.

Tirilye'nin özellikle bu mevsimdeki sessizliğine alışık olmayan mahalle sakinleri, tarihi bölgenin yeniden eski günlerine kavuşmasını bekliyor.

- "Önceden buralar cıvıl cıvıldı"

Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğası, zeytini, zeytinyağı ve tarihiyle turistler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Alkız, özellikle yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, nüfusun yaz aylarında katlandığını vurguladı.

Son dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadele verildiğini hatırlatan Alkız, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle mahallemiz ziyaretçisiz kaldı. Önceden buralar cıvıl cıvıldı. Tirilye'de şu anda sessizlik hakim. Burada yaklaşık 200 yataklık konaklama tesisimiz var. Esnafımız genelde kendi ürününü satar. Balık lokantalarında genelde günlük tutulan balıklar ikram edilir. Bölgeye gelen ziyaretçiler en çok Taş Mektep, Fatih Camisi, Kemerli Kilise, Dündar Evi, Eski Postane ile tescilli tarihi binaları geziyordu. Ülkemizin bu güzelliklerini yaşamamız için öncelikle Kovid-19 salgınını bertaraf etmemiz gerekiyor. Daha sonra misafirlerimizi yeniden en iyi şekilde ağırlayacağız."

- "Tirilye'yi ilk defa bu kadar sessiz görüyoruz"

Mahalle esnafından Sercan Sert de Tirilye'nin eski bir Rum yerleşimi olduğunu dile getirdi.

İznik tarafından üç rahibin buraya yerleşmesiyle bölgenin "Tirilye" ismini aldığının rivayet edildiğini bildiren Sert, "Tirilye, Bursa turizminin lokomotiflerinden. Kovid-19 nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Mahallenin geçim kaynağı zeytincilik ve turizm üzerine. Bu süreçte çok sakiniz." dedi.

Sert, eskiden sıradan bir günde bile Tirilye sokaklarında aşırı kalabalıkları görmenin mümkün olduğunu anlattı.

Araçların yanı sıra özel tekneleriyle bölgeye gelenlerin de olduğuna değinen Sert, "Tirilye'de çok yoğun bir turizm akışı vardı. Kovid-19 nedeniyle yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı. Tirilye'yi ilk defa bu kadar sessiz görüyoruz. Yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz. Biz de buradaki işletmeciler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Misafirlerimizi en güzel ve temiz şekilde ağırlamak için gereken hassasiyeti göstereceğiz." diye konuştu.