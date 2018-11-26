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'YAPILIŞI ZAHMETLİ VE MASRAFLI'

Tahinli pide yapmanın ise oldukça zahmetli ve masraflı olduğuna işaret eden Kavan, "Geçenlerde İstanbul´a gidip birkaç meslektaşımı ziyaret ettim. Onlar da tahinli sarma var ama o da Bursa´daki kadar güzel değil. 'Neden yapmıyorsunuz?' diye sorduğumda zahmetli olduğunu söylüyorlar. İstanbul´dan birçok müşterim var. İstanbul, Ankara ve İzmir´den her gün sipariş geliyor."