Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.
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