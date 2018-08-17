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Bursaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Bursaspor, hücuma takviye çalışmalarında somut adımlar atmaya başladı. Seydou Doumbia ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil beyazlı kulübün yeni hedefi Japon oyuncu Ryota Morioka oldu. Öte yandan savunmaya en az 2 takviye yapacak olan Bursaspor, Lasse Nielsen transferinde sona doğru yaklaştı. Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Aurelien Chedjou için de girişimlere başladı!

17 Ağustos 2018 Cuma, 13:37:02 | Güncelleme:

Bursaspor uzun süredir gündeminde tuttuğu Seydou Doumbia ile prensipte anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu ve bonservisinin bulunduğu Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübü ile yapılan görüşmelerden olumlu ayrılan Bursaspor'un, deneyimli golcüyü yarın veya pazar günü Bursa'ya getirmesi bekleniyor. Daha önce yeşil beyazlı kulüpten alınan bilgide Doumbia'nın yüksek maliyeti nedeniyle girişimde bulunulmayacağı belirtilirken, son olarak William Troost-Ekong'un satışıyla birlikte gelir elde eden yönetim, Doumbia'yı tekrardan gündemine almıştı.

10 NUMARAYA JAPON OYUNCU

Doumbia'nın yanı sıra hücuma takviye için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da gündeme yeni bir isim daha geldi. Geçtiğimiz sezonun sonunda yeşil beyazlı kulüp ile yollarını ayıran Pablo Martin Batalla'nın yerini doldurmak isteyen Bursaspor yönetimi, Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ryota Morioka'da karar kıldı. Japon oyuncu için girişimlerde bulunan yeşil beyazlı yönetimin, bu transferi de önümüzdeki hafta içerisinde bitirmek istediği öğrenildi. Oyuncunun da Bursaspor'a yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Belçika basını da Morioka'nın kariyerindeki bir sonraki durağın Türkiye olacağını yazdı. 27 yaşındaki Japon oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika'da forma giydiği 43 maçta 15 gol ve 15 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

SAVUNMAYA 2 İSİM

Savunmaya en az 2 takviye yapacak olan Bursaspor, Lasse Nielsen transferinde sona doğru yaklaştı. Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Aurelien Chedjou için de girişimlere başladı.

Bursaspor'da Titi ve William Troost-Ekong takımdan ayrılırken, yeşil beyazlı yönetim savunmacı arayışlarına başladı. Bu noktada Danimarkalı stoper Lasse Nielsen ile temaslarda bulunan yönetim, İsveç'in Malmö Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncudan olumlu yanıt aldı. Transferi kısa süre içerisinde noktalamak isteyen Bursaspor, Süper Lig'i yakından tanıyan Aurelien Chedjou için de girişimlerde bulundu. Medipol Başakşehir'de forma giyen oyuncunun transferi için Başkan Ali Ay bizzat devreye girerken, yeşil beyazlı yönetim Kamerunlu oyuncu için bekleyişe geçti. Chedjou'nun ismi daha önce de Bursaspor ile anılırken, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli savunmacı için son kararı İstanbul kulübü verecek.

Fransa'nın Lille Kulübü'nden Galatasaray'a 6.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Chedjou, 4 sezon burada forma giymesinin ardından geçtiğimiz sezonun başında bonservissiz olarak Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Chedjou, sezon boyunca yalnızca bir maçta 53 dakika süre alabilmişti. Chedjou'nun İstanbul kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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