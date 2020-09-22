Bursaspor hız kesmiyor

TFF 1.Lig’in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Çabukluk ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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