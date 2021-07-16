"Çok iyi bir takım olacağız"

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde dayanıklılık koşuları ve çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken dizinden sakatlık yaşadığı açıklanan Batuhan Kör de antrenmanda yer almadı.