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"Buruk" sezon, "Kocaman" hayal kırıklığı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Okan Buruk teknik direktörlüğünde başlayan ve Aykut Kocaman yönetiminde devam eden sezonda Süper Lig'e tutunma mücadelesi veriyor. Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere'de Manchester City, Almanya'da Nürnberg şampiyonluk yaşayıp ertesi sezon liglerine veda etti, İtalya'da ise şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle Juventus ve Milan şampiyon olduktan sonra küme düşürüldü. Hollanda'da Racing Club Heemstede, Danimarka'da Herfolge şampiyon olduktan bir sezon sonra ligden düştü. Türkiye, Fransa, İspanya, Belçika, İskoçya, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'da şu ana kadar şampiyonluğa ulaşıp ertesi sezon ikinci lige düşen takım olmadı

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de son şampiyon unvanıyla girdiği 2020-2021 sezonu, küme düşme hattına kadar gerilemesiyle hayal kırıklığına dönüştü.

Avrupa'da örnekleri bulunmasına karşın Türkiye'de şu ana kadar şampiyon olduktan bir sezon sonra ligden düşen takım çıkmadı.

Sezona Okan Buruk teknik direktörlüğünde başlayan, Aykut Kocaman yönetiminde devam eden ve 7 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. hafta sonunda küme düşme hattında yer aldı.

Küme düşmesi halinde Türkiye'de bu alanda bir ilki yaşayacak Medipol Başakşehir, bu sezon 4 ekibin veda edeceği 21 takımlı ligde 24 puanla 18. sırada bulunuyor.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE HÜSRAN YAŞAYANLAR

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Medipol Başakşehir, şampiyon oldukları sezonun ardından ikinci lige düşen takımları akıllara getirdi.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere'de Manchester City ve Almanya'da Nürnberg, şampiyon tamamladıkları sezondan hemen sonra lige veda eden takımlar oldu.

Söz konusu ülkelerden İtalya'da ise geçmiş yıllarda Juventus ve Milan, şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle şampiyon bitirdikleri sezonların ardından küme düşürüldü.

MANCHESTER CITY 1937-38'DE DÜŞTÜ

İngiltere Birinci Futbol Ligi'ni 1936-1937 sezonunda şampiyon bitiren Manchester City, ertesi yıl küme düşmekten kurtulamadı.

Manchester City, o dönem 22 takımla oynanan ligde 1936-1937 sezonunu 57 puanla zirvede bitirerek ilk şampiyonluğunu elde etti.

Bu performansını 1937-1938 sezonuna taşıyamayan Manchester ekibi, bu kez 36 puanla 21. olarak ikinci lige düştü.

Öte yandan İngiltere'de 1897-1898 sezonunda şampiyon olan Sheffield United, sonraki sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamladı.

Sheffield United, 18 takımla oynanan ve iki ekibin düştüğü 1898-1899 sezonunu 29 puanla 16. sırada bitirdi.

NÜRNBERG DE AYNI KADERİ YAŞADI

Nürnberg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde son şampiyonluğunu 1967-1968 sezonunda 47 puanla yaşadı.

Bu şampiyonluğun ardından 1968-1969 sezonunda bekleneni veremeyen Nürnberg, birinci lige tutunamadı.

Söz konusu sezonu 29 puanla 17. sırada bitiren Nürnberg, ikinci ligin yolunu tuttu.

İTALYA'DA ŞİKE SKANDALLARI ŞAMPİYONLARI DÜŞÜRDÜ

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus ve Milan, şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle şampiyon oldukları sezonun ardından küme düşürüldü.

Juventus'un zafere ulaştığı 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki şampiyonlukları geri alındı ve siyah-beyazlılar 2006-2007 sezonunda ikinci ligde mücadele etti.

Milan'ın ise şampiyon tamamladığı 1978-1979 sezonunun ardından 1979-1980 sezonunda ligden düşürülmesine karar verildi.

FRANSA VE İSPANYA'DA YOK

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Fransa ve İspanya'da şampiyonluk yaşadıktan bir sezon sonra ligden düşen takım bulunmuyor.

Buna karşın İspanya'da Athletic Bilbao, şampiyonluktan sonra 1943-1944 sezonunda küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alarak lige tutundu.

Nice ise şampiyonluk yaşadıktan sonra 1952-1953 sezonunda Fransa ligini düşen takımların bir puan üzerinde bitirdi.

HOLLANDA VE DANİMARKA'DA BİRER TAKIM

Hollanda liginde Racing Club Heemstede, son şampiyon olarak girdiği 1953-1954 sezonunda küme düştü.

Danimarka'da Herfolge, 1999-2000 sezonunda kulüp tarihinin tek şampiyonluğunu elde etti. Herfolge, bu şampiyonluğun ardından 2000-2001 sezonunda ligden düşmekten kurtulamadı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden Belçika, İskoçya, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'da ise şampiyon oldukları sezonlardan sonra küme düşen takım olmadı.

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