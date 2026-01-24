Habertürk
        Burun kanaması oruç bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun kanaması orucu bozar mı?

        Burun kanaması oruç bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun kanaması orucu bozar mı?

        Ramazan ayında oruç tutan birçok kişi, gün içinde yaşadığı burun kanaması nedeniyle orucunun bozulup bozulmadığını merak ediyor. Oruç ibadetini yerine getirirken karşılaşılan bu durum, sahur ile iftar arasında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. "Burun kanaması orucu bozar mı?" sorusu özellikle Diyanet kaynaklı açıklamalarla yanıt arıyor. İstem dışı gelişen kanamalarla ilgili net bir görüş olup olmadığı sıkça gündeme geliyor. Bu noktada Din İşleri Yüksek Kurulu'nun değerlendirmeleri belirleyici oluyor. 

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 16:09 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:09
        Burun kanaması oruç bozar mı?
        Oruç, Ramazan ayının en temel ibadetlerinden biri olarak büyük bir hassasiyetle yerine getiriliyor. Sahurdan iftara kadar geçen sürede yeme ve içmeden uzak durulurken, gün içinde yaşanan beklenmedik durumlar kafa karışıklığına yol açabiliyor. Burun kanaması da bu durumların başında geliyor. Ani şekilde başlayan bir kanama, oruçlu kişinin tereddüt yaşamasına neden olabiliyor. Bu nedenle gözler çoğu zaman Diyanet tarafından yapılan açıklamalara çevriliyor. Oruçluyken burun kanaması yaşayanlar, bu durumun orucu etkileyip etkilemediğini net biçimde öğrenmek istiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ortaya koyduğu esaslar, bu konuda yol gösterici kabul ediliyor. Haberimizin devamında, burun kanamasının orucu bozup bozmayacağı konusu hakkında tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

        ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

        Oruçlu bir kişide meydana gelen burun kanaması, genel kural olarak orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere göre, istem dışı gelişen kanamalar orucun geçerliliğini etkilemez. Burun içindeki kılcal damarların hassasiyeti, kuru hava ya da tansiyon gibi nedenlerle ortaya çıkan kanamalar bu kapsamda ele alınıyor. Bu tür durumlar, kişinin kendi iradesi dışında gerçekleştiği için yeme ve içme fiiliyle aynı şekilde değerlendirilmiyor. Dolayısıyla sadece burun kanaması yaşanması, orucun bozulduğu anlamına gelmiyor. Burada önemli olan, kanın mideye ulaşmaması olarak öne çıkıyor.

        DİYANET’E GÖRE BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet kaynaklı açıklamalarda burun kanaması konusu net bir çerçeve içinde ele alınıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre burundan gelen kan dışarı atılır ve boğazdan aşağı gitmezse oruç bozulmuyor. Esas alınan ölçüt, kanın mideye ulaşıp ulaşmadığı oluyor. Burun kanaması, tek başına orucu bozan bir durum olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle oruçlu kişinin paniğe kapılmasına gerek bulunmuyor. Ancak kanama sırasında dikkatli davranılması ve bilinçli hareket edilmesi önem taşıyor.

        KAN BOĞAZA GİDERSE ORUÇ BOZULUR MU?

        Burun kanamasıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kanın boğaza gitmesi halinde orucun durumudur. Diyanet’e göre burundan gelen kan boğaza iner ve bilerek yutulursa oruç bozulur. Burada ‘bilerek’ ifadesi belirleyici kabul ediliyor. Kişi, farkında olduğu halde kanı yutarsa bu durum orucu bozan fiiller arasında yer alıyor. Buna karşılık, elinde olmayan bir sebeple kanın boğaza gitmesi ve yutulmasının engellenememesi farklı şekilde değerlendiriliyor. Yine de oruçlu kişiye, mümkün olduğu kadar kanı tükürmesi ve yutmaktan kaçınması tavsiye ediliyor.

        BURUN KANAMASINDA MÜDAHALE ORUCU ETKİLER Mİ?

        Burun kanaması sırasında yapılan müdahaleler de merak edilen konular arasında bulunuyor. Burna pamuk koymak, başı öne eğmek ya da kanamayı durdurmak için basit önlemler almak orucu bozmaz. Bu tür müdahaleler, tedavi amacı taşıdığı için oruç açısından sakıncalı görülmez. Ancak kanamayı durdururken kanın boğaza kaçmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bilinçli şekilde kan yutulmadığı sürece oruç geçerliliğini sürdürüyor. Diyanet, bu tür durumlarda kişinin elinden gelen tedbiri almasının yeterli olduğunu belirtiyor.

        SIK YAŞANAN BURUN KANAMALARINDA ORUÇ BOZULUR MU?

        Bazı kişilerde burun kanaması sık şekilde görülebiliyor. Özellikle tansiyon hastaları ya da burun damarları hassas olan kişiler bu durumu daha fazla yaşayabiliyor. Diyanet’e göre bu tür sağlık kaynaklı ve sürekli tekrar eden kanamalar da istem dışı kabul ediliyor. Bu nedenle oruçlu kişinin her burun kanamasında orucunun bozulduğunu düşünmesine gerek bulunmuyor. Yine temel ölçüt, kanın yutulmaması olarak ifade ediliyor.

        ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI YAŞAYANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

        Oruçluyken burun kanaması yaşayanların öncelikle sakin kalması gerekiyor. Kanamayı durdurmak için başı hafifçe öne eğmek ve kanı dışarı akıtmak önemli görülüyor. Kanın boğaza gitmemesi için dikkatli davranmak, orucun korunması açısından temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Diyanet’in açıklamaları doğrultusunda, istem dışı kanamalar nedeniyle orucun bozulmadığı bilinmelidir.

